Производственные кластеры позволили Москве эффективно развивать промышленность

Объединение столичных предприятий в кластеры и технопарки ускоряет внедрение научно-технических инноваций в высокотехнологичных отраслях, заявили участники круглого стола "Стратегия и перспективы развития кластеризации промышленности в Москве". Мероприятие прошло в рамках регионального отчетно-программного форума "Есть результат!" партии "Единая Россия".

Депутат Госдумы Евгений Нифантьев отметил, что кластерный подход позволил Москве выстроить эффективную систему развития промышленности. В качестве примера он привел фармацевтический кластер, куда входят 14 разработчиков и производителей.

"Их успехи говорят сами за себя – они разработали первый отечественный препарат от рассеянного склероза, уникальное средство от болезни Бехтерева, инновационные лекарства против воспалительных заболеваний", – сказал он.

По его словам, в столице уже сложилась сеть межотраслевых кластеров, где высокотехнологичные производства соседствуют с исследовательскими центрами и университетами. Такое взаимодействие снижает издержки, ускоряет вывод разработок на рынок и формирует устойчивую экосистему.

Участник СВО, капитан ВС РФ Эльдар Шарипов, в свою очередь, заявил, что система кластеров и технопарков формирует цепочку "наука – производство – рынок". Это позволяет сосредоточить научные центры непосредственно в производственном кластере, снизить издержки и создать дополнительный спрос на высокотехнологичную продукцию.

Кроме того, такой подход обеспечивает новые рабочие места для москвичей. Шарипов подчеркнул, что стратегический курс города на создание промышленных кластеров прямо согласуется с народной программой "Единой России" и задачей достижения технологического суверенитета, поставленной президентом.

Другой участник СВО, сержант ВС РФ Александр Шелковой отметил, что город оказывает всестороннюю поддержку высокотехнологичным предприятиям. Он напомнил, что на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" сегодня работают 10 площадок и свыше 240 компаний, которые пользуются значительными налоговыми льготами.

Советник ректора НИУ ВШЭ Олег Леонов также добавил, что статус технопарка позволяет получать льготы по земельному налогу и налогу на имущество, а также снижать ставку аренды за землю.

"За 5 лет в России создано около 120 новых индустриальных и технопарков. В Москве их число достигло 53. Они предоставляют площади более чем 2,4 тысячи компаний, в которых работают свыше 78 тысяч человек. Столичные технопарки сегодня являются также площадками для размещения инновационных производств и запуска стартапов", – добавил Леонов.

Ранее стало известно, что новый резидент московского индустриального парка "Руднево" обеспечит автомобильную промышленность страны печатными платами. Такие изделия востребованы в современном автомобилестроении, поскольку позволяют значительно увеличить количество электронных компонентов на ограниченной площади, делая устройства более компактными, производительными и надежными.