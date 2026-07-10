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10 июля, 20:43

Происшествия

Пожар в ТЦ в Красногорске потушили на площади 1 тыс "квадратов"

Фото: Москва 24

Пожар в ТЦ "Терабит" в подмосковном Красногорске потушили на площади 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в 20:25. Из здания были эвакуированы 340 человек. Информация о пострадавших не поступала.

Выяснением причин пожара занялась подмосковная прокуратура. В пресс-службе ведомства заявили, что рассматривают версию о нарушении требований пожарной безопасности при проведении кровельных работ. Прокуроры проконтролируют установление всех обстоятельств ЧП.

Информация о возгорании на крыше ТЦ "Терабит" появилась вечером 10 июля. К месту ЧП выдвинулись в том числе 9 автоцистерн и 2 автолестницы.

При этом, согласно сведениям от МЧС, сигнал поступил о пожаре в торгово-складском помещении размером 100 на 30 метров.

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