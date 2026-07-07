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07 июля, 09:12

Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в доме в ТиНАО

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина 1970 года рождения погиб при пожаре в доме в ТиНАО, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Огонь вспыхнул в квартире жилого дома на улице Эдварда Грига. Точная причина возгорания будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы. Щербинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее пожар произошел в доме на Бартеневской улице в Южном Бутове. Из огня спасли одного человека, а возгорание ликвидировали на площади в шесть квадратных метров.

До этого пламя охватило одно из помещений на первом этаже административного здания на улице Кулакова. О пострадавших информация не поступала, на месте ЧП работали пожарно-спасательные подразделения.

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