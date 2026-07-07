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07 июля, 09:30

Город

Более 15 помещений для бизнеса выставили на торги в Бирюлеве Восточном

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Инвесторы могут приобрести на городских торгах 17 помещений для бизнеса в Бирюлеве Восточном. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Выставленные на аукционы объекты имеют свободное назначение. Их площадь составляет от 61,8 до 129,4 квадратного метра, что позволяет предпринимателям реализовать там различные проекты – от торговых точек до досуговых организаций.

"Расположение объектов на территории жилого комплекса может обеспечить высокую проходимость и востребованность среди местных жителей", – добавил Пуртов.

Помещения находятся по адресам 6-я Радиальная улица, дом 7/1, корпуса 1 и 2, расположены на первых этажах и имеют отдельные выходы. Прием заявок на участие в аукционах завершится 10 июля. Торги пройдут 17-го числа на онлайн-площадке "Росэлторг".

Ранее нежилое помещение площадью 493,5 "квадрата" выставили на торги около станции метро "Войковская" Замоскворецкой линии столичного метро. Объект находится по адресу Ленинградское шоссе, дом 1, корпус 1. Он занимает первый этаж и подвал, а также имеет отдельный вход. В помещении можно открыть офис, спортивный или медицинский центр.

"Торги Москвы": помещения на западе Москвы

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