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07 июля, 09:58

Происшествия

Напавший с ножом на инспектора безопасности в московском метро получил 8 лет колонии

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Савеловский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии строгого режима мужчину, который с ножом напал на инспектора транспортной безопасности на станции метро "ЦСКА" Большой кольцевой линии. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

В августе 2025 года нетрезвый пассажир напал на сотрудника транспортной безопасности, находящегося на службе, и ранил его ножом несколько раз. Пострадавшего удалось спасти благодаря оперативной медицинской помощи.

Помимо лишения свободы, суд назначил осужденному штраф и ограничение свободы после освобождения. Ему будет запрещено покидать место жительства без разрешения. Также мужчина должен выплатить пострадавшему 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

"В вопросах защиты наших работников неприкасаемых нет, никто не уйдет от ответственности. Любое посягательство на жизнь и здоровье сотрудников Московского транспорта будет расследовано самым тщательным образом, а виновные понесут наказание по всей строгости закона", – отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Ранее в московском метро в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды" пассажир толкнул мужчину 1964 года рождения, сделавшего ему замечание, пожилой человек упал и сломал руку. Инцидент попал на видео, которое распространилось в Сети.

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