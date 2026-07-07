До 8 человек выросло число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Белгородской области

Фото: МАХ/"Оперштаб Белгородской области"

Количество пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в Белгородской области увеличилось до 8 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе.

"Поздно вечером еще одна женщина обратилась за помощью. (Ранены. – Прим. ред.) в том числе 3 ребенка", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что 3 женщины находятся на стационарном лечении в городской больнице № 2. Остальные пострадавшие получают лечение амбулаторно. Дети были доставлены в детскую областную клиническую больницу.

Вражеский беспилотник атаковал пассажирский автобус на трассе Никольское – Таврово 6 июля. Среди госпитализированных пассажиров – 16-летний юноша с осколочным ранением голени, годовалая девочка с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии и десятилетний мальчик с минно-взрывной и акубаротравмой.

Глава региона взял на контроль восстановление пострадавших. Следственный комитет начал расследование. Посол МИД РФ Родион Мирошник, в свою очередь, резко осудил атаку. Он назвал этот удар покушением на жизнь гражданских и подчеркнул, что это является тяжким военным преступлением.