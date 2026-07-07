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07 июля, 11:19

Экономика

В РСПП заявили, что повышать ключевую ставку из-за ситуации с топливом было бы неправильно

Фото: depositphotos/alusegova.gmail.com

Центробанк может рассмотреть вариант повышения ключевой ставки на фоне ситуации на топливном рынке, но это было бы неправильно, уверен глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он допустил, что подорожание топлива приведет к повышению инфляции и не даст ценам снизиться в августе, поэтому регулятор в теории может сыграть на опережение и повысить ставку.

"Но вообще бороться монетарными способами с немонетарными факторами инфляции не очень эффективно, это не срабатывает, как правило", – заявил Шохин в беседе с "Интерфаксом".

В целом сигналы ЦБ РФ говорят о том, что на ближайшем заседании в июле регулятор в лучшем случае сохранит ключевую ставку, отметил глава РСПП.

Шохин также считает, что пока рано говорить, есть ли устойчивое влияние ослабления рубля в июне на бизнес. Он напомнил, что изначально в бюджет закладывался курс в 92,2 рубля за доллар, но в настоящее время можно рассчитывать на ослабление курса до 80–85 рублей.

Пока курс не опустится до этого коридора, ослабление рубля вряд ли будет заметно для бизнеса. Главной же проблемой являются постоянные колебания и волатильность спроса, роста производства и других экономических параметров. В такой обстановке трудно поймать тенденцию, считает Шохин.

"Первые два месяца провал, потом в апреле подъем, май вроде ничего, в июне сокращение спроса и так далее. Поэтому говорить о том, что чувствительность она устойчивая, не приходится", – резюмировал глава РСПП.

В июне 2026 года Банк России снизил ставку до 14,25% годовых. Ранее показатель держался на уровне 14,5%. По оценке ЦБ, устойчивый рост цен немного снизился, однако по-прежнему остается выше целевого уровня. При этом регулятор не исключал более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на цели.

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