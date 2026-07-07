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07 июля, 11:36

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CNN: Трамп отправился на саммит НАТО только из уважения к Эрдогану

Трамп отправился на саммит НАТО только из уважения к Эрдогану – СМИ

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп принял решение отправиться на саммит НАТО в Анкару только из уважения к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на телеканал CNN.

По информации издания, еще в июне на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что посетит саммит исключительно из-за того, что мероприятие проводится в Анкаре под председательством Эрдогана, которого глава Белого дома назвал другом.

Кроме того, по данным источника, знакомого с ситуацией, Трампу и его команде "в частном порядке дали понять", что отказ от участия в саммите будет неуважением к главе Турции.

На встрече с Рютте Трамп также отметил, что разочарован позицией европейских союзников по Альянсу в контексте конфликта с Ираном. По его словам, они фактически подвели Штаты.

Президент добавил, что наибольшее разочарование у него вызывали Италия, Великобритания, Германия и Франция. Также отдельной критике с его стороны подверглась Испания.

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