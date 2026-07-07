Режим техногенной чрезвычайной ситуации введен в Херсонской области

Фото: MAX/"Владимир Сальдо"

В Херсонской области ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в MAX.

Глава региона отметил, что подписал соответствующий указ. Сальдо пояснил, что режим ЧС позволит быстрее решать задачи, касающиеся объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики региона.

"Режим чрезвычайной ситуации сократит лишние процедуры, чтобы оперативнее проводить необходимые работы, закупать технику, оборудование и материалы", – добавил он.

Сальдо подчеркнул, что для местных жителей ничего не изменится. Режим ЧС не вводит ограничений и не влияет на привычный образ жизни.

Ранее в Херсонской области было зафиксировано массовое отключение электроэнергии. Подача электричества прекращена во всех округах – в некоторых полностью, а где-то частично.