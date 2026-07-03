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03 июля, 10:02

Происшествия

Около 2,1 тыс га степи выгорело в херсонском заповеднике "Аскания-Нова" из-за атак ВСУ

Фото: телеграм-канал "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" им. Ф.Э. Фальц-Фейна"

В заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, который считается одним из крупнейших в Европе, выгорело около 2,1 тысячи гектаров степи из-за атак украинских дронов. Об этом сообщили в телеграм-канале заповедника.

Первый очаг был зафиксирован 24 июня, а позднее последовали еще 8 пожаров. На одном из участков операция по тушению огня продолжалась на протяжении 9 часов.

Как подчеркнули в пресс-службе, инциденты нанесли крупный ущерб заповеднику. Там оказались уничтожены редкие представители флоры и фауны, включая мелких млекопитающих, членистоногих, рептилий, таких как краснокнижная степная гадюка, а также множество насекомых, растений семейства злаковых, зонтичных и сложноцветных.

"Пострадала вся экосистема степи, особенно редкие и уязвимые виды", – уточнили в пресс-службе, добавив, что асканийская степь является эталонным образцом степей на планете.

Падение украинского дрона также стало причиной возникновения пожара в Севастополе, ставшего самым масштабным за последние годы. Там вспыхнуло 28 гектаров леса.

В ликвидации огня были задействованы свыше 240 человек и 58 единиц техники. В частности, речь идет о специалистах из Минобороны РФ, ГУ МЧС Севастополя и Крыма, представителях дирекции ООПТ и лесного хозяйства, спасательной службы Севастополя. Также помощь оказывали неравнодушные люди и волонтеры.

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