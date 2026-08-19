Компания Mattel выпустила куклу Барби в образе Мэрилин Монро

Фото: au.creations.mattel.com

Американская компания Mattel представила новую куклу Барби, вдохновленную образом Мэрилин Монро из фильма "Джентльмены предпочитают блондинок", сообщается на сайте компании.

Новая Барби одета так же, как Монро в картине 1953 года: на актрисе в одной из сцен было ярко-розовое платье с большим бантом сзади и длинные перчатки.

Кукла выпущена к 100-летию со дня рождения актрисы, при этом Барби с внешностью Монро выпускают с 1997 года. В заявлении указано, что новым образом компания чествует "королеву экрана".

Ранее Mattel представила первую куклу Барби с расстройством аутичного спектра. В комплекте – спиннер, планшет и наушники с шумоподавлением. Кроме того, локти и запястья у куклы особенно подвижны, поскольку усиленная жестикуляция помогает людям с аутизмом лучше обрабатывать информацию об окружающем мире.

