Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 15:25

Общество

Компания Mattel выпустила куклу Барби в образе Мэрилин Монро

Фото: au.creations.mattel.com

Американская компания Mattel представила новую куклу Барби, вдохновленную образом Мэрилин Монро из фильма "Джентльмены предпочитают блондинок", сообщается на сайте компании.

Новая Барби одета так же, как Монро в картине 1953 года: на актрисе в одной из сцен было ярко-розовое платье с большим бантом сзади и длинные перчатки.

Кукла выпущена к 100-летию со дня рождения актрисы, при этом Барби с внешностью Монро выпускают с 1997 года. В заявлении указано, что новым образом компания чествует "королеву экрана".

Ранее Mattel представила первую куклу Барби с расстройством аутичного спектра. В комплекте – спиннер, планшет и наушники с шумоподавлением. Кроме того, локти и запястья у куклы особенно подвижны, поскольку усиленная жестикуляция помогает людям с аутизмом лучше обрабатывать информацию об окружающем мире.

Читайте также


обществоза рубежом

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика