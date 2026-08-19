"Солнце Москвы" окрасится в цвета триколора в День флага РФ

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ 22 августа будет подсвечено в цвета российского триколора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу площадки.

Уточняется, что конструкция окрасится в белый, синий и красный цвета вечером 22-го числа в честь Дня государственного флага РФ. Иллюминация станет световым поздравлением для москвичей и гостей столицы, рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что благодаря масштабу конструкции праздничная иллюминация станет заметным визуальным акцентом на территории ВДНХ.

Кроме того, в столице в честь праздника с 21 по 23 августа проведут порядка 250 мероприятий. Это не только кинопоказы, спектакли и концерты, но и лекции, а также экскурсии. В целом программу подготовили больше 200 музеев, библиотек, парков и других площадок.

Например, кинопоказы пройдут 21, 22 и 23 августа в парке "Зарядье", 22-го числа на одной из сцен фестиваля "Театральный бульвар" на Чистопрудном бульваре представят спектакль, в тот же день музыкальная программа ждет посетителей усадьбы Люблино.

