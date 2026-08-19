Участники проекта "Время возможностей" получат помощь в привлечении клиентов

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Участники московского спецпроекта "Время возможностей" смогут получить дополнительные инструменты для продвижения бизнеса и привлечения клиентов. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Город совместно с партнером проекта предоставит предпринимателям промокод на 30 тысяч бонусных рублей для продвижения в сервисе "Яндекс Директ". Воспользоваться предложением смогут предприниматели, которые впервые присоединились к проекту этим летом, организуют скидки более 30% или до 30 августа успеют предложить горожанам мероприятия и специальные акции.

Партнерские бонусы позволят предпринимателям начать продвижение сразу на нескольких площадках и показывать рекламу пользователям, которые ищут похожие товары и услуги.

К проекту присоединяются представители сфер общественного питания, услуг, образования, творчества, красоты, торговли, культуры, спорта и гостиничного бизнеса. Они предлагают бесплатные мероприятия, скидки и акции, чтобы рассказать о своих компаниях и привлечь новых посетителей.

Кроме того, участникам доступны бесплатная информационная поддержка, продвижение в геосервисах и летний "Бизнес-бокс" – набор инструментов для развития бизнеса от лидеров рынка.

Среди предпринимателей, впервые присоединившихся к проекту в этом году, – Екатерина Розгина, которая вместе с супругом основала технологическую фабрику игрушек "ТехноКатюша". На производстве используют 3D-печать и другие современные технологии, а для посетителей проводят экскурсии. В рамках проекта с 17 августа по 6 сентября действует скидка на посещение фабрики.

"Мы еще не давали масштабную рекламу и посчитали участие в проекте отличной возможностью рассказать широкой аудитории о нашей продукции, а также познакомить детей с современными технологиями и инженерными профессиями. Для нас это способ повысить узнаваемость фабрики и привлечь новых посетителей", – рассказала Розгина.

Специальное предложение подготовил и сказочный музей "Особняк-небылица", открывшийся в 2025 году. До 31 августа посетители могут приобрести входные билеты со скидкой. По словам генерального директора музея Анастасии Соколовой, учреждение заинтересовано в увеличении потока посетителей, особенно в летний период. За первый месяц действия предложения им воспользовались более 200 человек.

Впервые участвует в проекте и владелица салона цветов и подарков "Дом цветочной феи" Елена Учуватова. До 25 августа включительно она проводит бесплатные мастер-классы по составлению композиций из стабилизированных цветов, трав и сухоцветов.

"Такие мероприятия уже помогают знакомить с салоном жителей района и привлекать новых посетителей", – отметила Учуватова.

Ранее в центре Москвы прошло мероприятие "Сила деловых связей" для начинающих и действующих предпринимателей, где обсудили меры поддержки МСП. В столице работает более 930 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, обеспечивающих занятость более 3,5 миллиона человек.