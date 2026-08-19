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19 августа, 16:32

Политика

Лидера The Hatters Музыченко внесли на Украине в список угроз нацбезопасности

Фото: Агентство "Москва"/Мария Лукина

Министерство культуры Украины внесло лидера российской группы The Hatters Юрия Музыченко в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

7 августа Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания анонсировал внесение Музыченко в этот список. Решение приняли после мониторинга СМИ и анализа публикаций в открытых источниках.

Украинские чиновники обвинили Музыченко в регулярном участии в информационных и других мероприятиях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В качестве одного из оснований для включения музыканта в список также указали выступление The Hatters в Донецке в 2026 году.

В мае все участники The Hatters были внесены в базу украинского сайта "Миротворец". Их обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

До этого в данную базу также внесли российского режиссера Андрея Звягинцева после его посещения Крыма. Вместе с ним в списке оказались его мать Галина и вторая жена Анна Матвеева.

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