Упоминание Назарбаева исчезло из концепции внешней политики Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений в концепцию внешней политики республики на 2020–2030 годы. Из документа исключены упоминания первого президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В главе об основных принципах внешней политики теперь закреплена формулировка о "преемственности внешнеполитического курса на новом этапе развития страны". Ранее в этой части говорилось про курс Назарбаева.

Кроме того, из раздела об инструментах реализации внешней политики убрано положение о том, что Назарбаеву из-за его "исторической миссии" пожизненно принадлежит право обращаться к народу, госорганам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам внешней политики.

Также в документе заменили термин "парламент" на "Курултай" – однопалатный законодательный орган. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Назарбаев занимал пост президента Казахстана с 1991 по 2019 год. Закон, который регламентировал его полномочия, в том числе после ухода с должности, утратил силу в 2023 году. После этого из многих нормативно-правовых актов республики были исключены ссылки на этот документ.

Ранее постановлением Конституционного суда Казахстана президенту Касым-Жомарту Токаеву дали право снова баллотироваться на выборы главы государства. С 1 июля в стране вступила в силу новая конституция, согласно которой президент избирается сроком на 7 лет.

Но одно и то же лицо не может занимать эту должность более одного раза. Однако лица, занимающие должность в соответствии со старой конституцией, могут быть назначены после вступления в силу новой редакции документа.

