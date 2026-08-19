Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 16:45

Политика

Упоминание Назарбаева исчезло из концепции внешней политики Казахстана

Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений в концепцию внешней политики республики на 2020–2030 годы. Из документа исключены упоминания первого президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В главе об основных принципах внешней политики теперь закреплена формулировка о "преемственности внешнеполитического курса на новом этапе развития страны". Ранее в этой части говорилось про курс Назарбаева.

Кроме того, из раздела об инструментах реализации внешней политики убрано положение о том, что Назарбаеву из-за его "исторической миссии" пожизненно принадлежит право обращаться к народу, госорганам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам внешней политики.

Также в документе заменили термин "парламент" на "Курултай" – однопалатный законодательный орган. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Назарбаев занимал пост президента Казахстана с 1991 по 2019 год. Закон, который регламентировал его полномочия, в том числе после ухода с должности, утратил силу в 2023 году. После этого из многих нормативно-правовых актов республики были исключены ссылки на этот документ.

Ранее постановлением Конституционного суда Казахстана президенту Касым-Жомарту Токаеву дали право снова баллотироваться на выборы главы государства. С 1 июля в стране вступила в силу новая конституция, согласно которой президент избирается сроком на 7 лет.

Но одно и то же лицо не может занимать эту должность более одного раза. Однако лица, занимающие должность в соответствии со старой конституцией, могут быть назначены после вступления в силу новой редакции документа.

Читайте также


политиказа рубежом

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика