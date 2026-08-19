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19 августа, 17:15

Происшествия

Один человек погиб из-за ударов ВСУ по трассе в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трассу в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

На трассе Ломное – Ивановская Лисица FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Находившаяся в машине женщина скончалась от полученных ранений. Мужчина с осколочными ранениями спины и ног госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода, сам автомобиль поврежден.

Кроме того, на этой же трассе при атаке еще одного дрона пострадала женщина.

Ранее БПЛА ударил в жилой дом в Уфе. Инцидент произошел в микрорайоне Затон. Уточнялось, что на промышленное предприятие Уфы летело шесть беспилотников, четыре из них удалось сбить, один упал в промзоне, вызвав пожар, а шестой попал в дом.

В результате в многоквартирном доме повреждено остекление верхних этажей, обломки выпали на припаркованные внизу автомобили. Пострадал один человек – его госпитализировали.

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