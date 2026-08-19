Средства ПВО за ночь уничтожили 453 БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО ликвидировали 453 украинских беспилотника минувшей ночью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что перехват осуществлялся с 20:00 18 августа до 08:00 19 августа.

Дроны самолетного типа были сбиты над Рязанской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Белгородской, Ростовской, Самарской, Орловской, Курской, Липецкой, Воронежской, Ярославской, Тульской, Владимирской, Вологодской, Саратовской, Нижегородской и Ульяновской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Башкирией, а также над акваторией Черного моря.

Ранее вражеский беспилотник попал в жилой дом в микрорайоне Затон в Уфе. В результате на верхних этажах выбиты стекла, обломки упали на припаркованные во дворе автомобили.

Всего на промышленные предприятия города было запущено шесть дронов, четыре из которых сбили. Один упал в промзоне, что привело к возгоранию.

