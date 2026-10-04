Фото: МАХ/"МЧС Пензенской области"

Пожар произошел на базе вторсырья в Пензенской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

Возгорание зафиксировано в районе села Богословка. По данным спасателей, огонь охватил складское помещение и открытую территорию.

Предварительная площадь пожара составляет 1 000 квадратных метров. Для тушения огня привлекли семь пожарных расчетов, вспомогательную технику и более 30 человек.

Ранее на улице Комсомола в Санкт-Петербурге сгорела квартира. Причиной пожара стал взрыв аккумулятора от мопеда, оставленного на подзарядке. Ожоги получили два человека, еще двое пострадали от отравления угарным газом. На месте ЧП работали 30 сотрудников МЧС и шесть единиц спецтехники.