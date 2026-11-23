Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, Shaman, рассказал, что не выпускает музыкальные альбомы, поскольку этот формат изжил себя. Об этом исполнитель сообщил в беседе с РИА Новости.

Певец выразил мнение, что лучше выпускать синглы, потому что весь альбом трудно внимательно послушать.

"Сейчас такой быстрый темп жизни, что никто ничего не успевает. Поэтому надо идти в ногу со временем, что мы и делаем", – подчеркнул артист.

Ранее Shaman записал совместную песню с эстрадной певицей Ириной Круг. Релиз песни, по словам артиста, ожидается в декабре 2026 года. Еще один проект исполнителя – мюзикл "Любовь", сюжет которого певец придумал самостоятельно.