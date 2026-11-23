Фото: vk.ru/министерство здравоохранения Челябинской области

Врачи в Челябинске спасли 58-летнюю Марину Давыдову, которая провела в отделении реанимации 150 суток: у женщины выявили редкое генетическое заболевание Помпе. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Недомогание развивалось постепенно. Сначала пациентка потеряла около 20 килограммов веса за несколько месяцев, затем появились сильная слабость, нарушение зрения и спутанность сознания. Позже возникли постоянный озноб, сонливость, дезориентация и дыхательная недостаточность даже при небольших физических нагрузках.

В критическом состоянии женщину госпитализировали, позднее ее перевели на искусственную вентиляцию легких, которая продолжалась три месяца.

"Нашей команде удалось стабилизировать состояние, но самым сложным этапом оказался поиск истинных причин недомогания", – цитирует пресс-служба заведующую терапевтической службой городской больницы № 6 Челябинска Анастасию Тарлову.

Наличие болезни Помпе – редчайшей патологии, с которой медики прежде не сталкивались, – предположил главный пульмонолог областного Минздрава, доктор медицинских наук Владимир Антонов. Заболевание вызвано дефицитом фермента кислой альфа-глюкозидазы: в клетках накапливается гликоген, из-за чего мышечные волокна постепенно разрушаются, а органы и ткани работают с нарушениями.

По состоянию на 2024 год диагноз подтвержден примерно у 100 пациентов в России. Четыре года назад болезнь Помпе впервые выявили в этом же регионе – Давыдова стала вторым пациентом с этим подтвержденным диагнозом. Через шесть месяцев после госпитализации женщина продолжает восстанавливаться. Раз в 14 дней она приезжает в стационар для внутривенных инфузий препарата и наблюдения.

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