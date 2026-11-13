Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 14:50

Общество

Воронежские врачи спасли выпавшую из окна 4-го этажа девушку

Фото: minzdrav.gov.ru

В Воронежской области врачи провели сложную операцию 21-летней пациентке, которая получила множественные травмы при падении из окна четвертого этажа. У нее диагностировали перелом позвоночника со смещением, а также переломы обеих ног, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Сначала пострадавшую доставили в районную больницу, где медикам удалось стабилизировать ее состояние. После этого бригада Центра медицины катастроф экстренно транспортировала пациентку в областную больницу № 1. Практически сразу после поступления девушку доставили в операционную.

Вмешательство выполнила команда специалистов: нейрохирурги Олег Цокало и Алексей Голосов, анестезиолог-реаниматолог Алексей Гуляев и операционная сестра Анна Комарова. Хирурги освободили спинной мозг от сдавливания обломками костей, вернули смещенные фрагменты в естественное положение и установили титановую конструкцию, которая взяла на себя опорную функцию сломанного позвонка на время сращения перелома.

Операция завершилась успешно. Придя в сознание после наркоза, девушка заявила, что болевой синдром, появившийся после падения, исчез. По словам врачей, важнейшим результатом стало сохранение подвижности и чувствительности ног, что позволило избежать инвалидности.

Когда позвоночник восстановился, пациентку перевели в травмпункт для реабилитации ног. В ходе второго вмешательства хирурги фиксировали большеберцовую кость при внутрисуставном переломе, а для стабилизации сильно оскольчатого перелома пятки применили аппарат Илизарова.

В ближайшие месяцы девушке предстоит промежуточное хирургическое лечение. После завершения основного этапа ее направят на реабилитацию. Врачи намерены постепенно подключать лечебную физкультуру и физиотерапию, чтобы восстановить двигательную активность и функции нижних конечностей.

При соблюдении всех рекомендаций и прохождении полного курса лечения способность уверенно ходить у девушки практически полностью восстановится, уточнили в Минздраве.

Ранее врачи нескольких больниц Кузбасса помогли молодой женщине, получившей 27 переломов и расслоение грудного отдела аорты в результате ДТП. Травматологи и реаниматологи Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского работали вместе с кардиохирургами Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени Л. С. Барбараша и сосудистыми хирургами Кузбасской областной клинической больницы имени С. В. Беляева.

Врачи во время операций стабилизировали таз и грудную клетку пациентки, остановили кровотечение, а также восстановили аорту эндоваскулярным способом, установив стент-графт.

Врачи НИИ Склифосовского провели успешную операцию пациенту из США

Читайте также


медицинаобществорегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика