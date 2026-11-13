Воронежские врачи спасли выпавшую из окна 4-го этажа девушку

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В Воронежской области врачи провели сложную операцию 21-летней пациентке, которая получила множественные травмы при падении из окна четвертого этажа. У нее диагностировали перелом позвоночника со смещением, а также переломы обеих ног, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Сначала пострадавшую доставили в районную больницу, где медикам удалось стабилизировать ее состояние. После этого бригада Центра медицины катастроф экстренно транспортировала пациентку в областную больницу № 1. Практически сразу после поступления девушку доставили в операционную.

Вмешательство выполнила команда специалистов: нейрохирурги Олег Цокало и Алексей Голосов, анестезиолог-реаниматолог Алексей Гуляев и операционная сестра Анна Комарова. Хирурги освободили спинной мозг от сдавливания обломками костей, вернули смещенные фрагменты в естественное положение и установили титановую конструкцию, которая взяла на себя опорную функцию сломанного позвонка на время сращения перелома.

Операция завершилась успешно. Придя в сознание после наркоза, девушка заявила, что болевой синдром, появившийся после падения, исчез. По словам врачей, важнейшим результатом стало сохранение подвижности и чувствительности ног, что позволило избежать инвалидности.

Когда позвоночник восстановился, пациентку перевели в травмпункт для реабилитации ног. В ходе второго вмешательства хирурги фиксировали большеберцовую кость при внутрисуставном переломе, а для стабилизации сильно оскольчатого перелома пятки применили аппарат Илизарова.

В ближайшие месяцы девушке предстоит промежуточное хирургическое лечение. После завершения основного этапа ее направят на реабилитацию. Врачи намерены постепенно подключать лечебную физкультуру и физиотерапию, чтобы восстановить двигательную активность и функции нижних конечностей.

При соблюдении всех рекомендаций и прохождении полного курса лечения способность уверенно ходить у девушки практически полностью восстановится, уточнили в Минздраве.

Ранее врачи нескольких больниц Кузбасса помогли молодой женщине, получившей 27 переломов и расслоение грудного отдела аорты в результате ДТП. Травматологи и реаниматологи Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского работали вместе с кардиохирургами Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени Л. С. Барбараша и сосудистыми хирургами Кузбасской областной клинической больницы имени С. В. Беляева.

Врачи во время операций стабилизировали таз и грудную клетку пациентки, остановили кровотечение, а также восстановили аорту эндоваскулярным способом, установив стент-графт.