Многодетные мамы в России смогут досрочно выйти на пенсию в 2027 году

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Многодетные мамы и россияне, которые работают во вредных условиях, смогут выйти на пенсию досрочно в следующем году. Об этом сообщил Соцфонд РФ в МАХ.

"Возможность выхода на пенсию раньше общеустановленного срока сохранится у работающих во вредных условиях труда, многодетных мам и тех, кто имеет другие основания для досрочной пенсии", – уточнило ведомство.

Также в 2027 году оформить страховую пенсию по старости смогут мужчины 1962 года рождения и старше и женщины 1967 года рождения и старше при наличии стажа работы не менее 15 лет. Кроме того, необходимо иметь минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Вместе с тем многодетные родители могут пересчитать размер уже назначенной страховой пенсии с учетом периодов ухода за пятым и последующими детьми до 1,5 года.

За полный год ухода за пятым ребенком начисляется 5,4 пенсионного коэффициента, а за 1,5 года – 8,1. Такое же количество баллов можно получить за уход за шестым и каждым следующим ребенком.

