13 ноября, 13:40Происшествия
СК показал кадры с места взрыва автомобиля на юге Москвы
На кадрах можно увидеть сотрудников правоохранительных служб. Крупным планом показан поврежденный в результате инцидента автомобиль.
Машина взорвалась на Кировоградской улице утром 13 ноября. Как рассказал очевидец, от взрыва водителя выбросило из транспортного средства. Свидетель убедился, что пострадавший жив, и вызвал скорую помощь.
Позже Следственный комитет России сообщил, что пострадавшим оказался политолог, экс-пресс-секретарь бывшего премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный. Его доставили для оказания медицинской помощи в одну из столичных больниц.
По информации СМИ, политологу оторвало руку. У него также диагностированы ушиб мозга, открытый перелом голени, перелом ребер.
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом организованной группой. Следователи проводят необходимые действия для установления обстоятельств произошедшего.
Комментируя инцидент, Азаров отметил, что к взрыву могли быть причастны украинские спецслужбы, так как у Заворотного серьезная работа. Экс-премьер Украины назвал случившееся тяжелой новостью для себя.