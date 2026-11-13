СК показал кадры с места взрыва автомобиля на юге Москвы

Следственные органы работают на месте взрыва автомобиля в районе Чертаново Северное на юге Москвы. Кадры опубликовала пресс-служба СУ СК РФ по столице в MAX.

На кадрах можно увидеть сотрудников правоохранительных служб. Крупным планом показан поврежденный в результате инцидента автомобиль.

Машина взорвалась на Кировоградской улице утром 13 ноября. Как рассказал очевидец, от взрыва водителя выбросило из транспортного средства. Свидетель убедился, что пострадавший жив, и вызвал скорую помощь.

Позже Следственный комитет России сообщил, что пострадавшим оказался политолог, экс-пресс-секретарь бывшего премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный. Его доставили для оказания медицинской помощи в одну из столичных больниц.

По информации СМИ, политологу оторвало руку. У него также диагностированы ушиб мозга, открытый перелом голени, перелом ребер.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом организованной группой. Следователи проводят необходимые действия для установления обстоятельств произошедшего.

Комментируя инцидент, Азаров отметил, что к взрыву могли быть причастны украинские спецслужбы, так как у Заворотного серьезная работа. Экс-премьер Украины назвал случившееся тяжелой новостью для себя.

