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13 ноября, 12:50

Шоу-бизнес

Супермодель Бэнкс подтвердила расставание с бизнесменом Беланже-Мартеном спустя 7 лет

Фото: AP/Richard Shotwell

Супермодель и телеведущая Тайра Бэнкс официально подтвердила, что рассталась с канадским бизнесменом Луи Беланже-Мартеном. Об этом она сообщила в беседе с фотографами TMZ, а также рассказала подробности в эфире радиостанции Hot 97.

На прямой вопрос о том, вернулась ли она на "рынок знакомств", модель ответила утвердительно. Бэнкс призналась, что поначалу сомневалась, но теперь ей нравится обретенная свобода.

"Я поняла, что никогда не поздно начать все сначала. Мне 52 года, я одинокая женщина", – заявила Бэнкс.

Она добавила, что чувствует себя "по-настоящему женственной" на этом новом жизненном этапе и открыта для новых знакомств.

Роман Бэнкс и Беланже-Мартена начался в октябре 2019 года, и вскоре пара стала жить вместе. В последние годы знаменитости предпочитали не афишировать личную жизнь и свели публичные появления к минимуму.

Ранее о разводе объявили популярные российские тиктокеры Паша Паникс и Аня Воронкова. В конце октября девушка заявила, что живет одна уже 2,5 месяца. Она также уточнила, что решение о разводе было обдуманным.

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