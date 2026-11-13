Анджелина Джоли купила поместье в штате Коннектикут

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Голливудская актриса Анджелина Джоли купила недвижимость в Коннектикуте после продажи своего дома в Лос-Анджелесе, сообщает Page Six.

Джоли объясняла, что продолжает жить в Калифорнии только из-за детей и рассчитывает уехать, когда они станут совершеннолетними. Помимо нового дома, у актрисы есть недвижимость в Нью-Йорке, которую она использует для временных остановок. По информации журналистов, новое поместье может стать основным местом проживания Джоли.

В штате Коннектикут живут и другие звезды. В числе соседей Джоли называют гитариста The Rolling Stones Кита Ричардса, актера Майкла Джей Фокса и актрису Мэрил Стрип.

Переезд Джоли происходит на фоне отъезда из Лос-Анджелеса и других знаменитостей. К примеру, актриса Линдси Лохан обосновалась в Дубае, а актер Мэттью Макконахи – в родном Техасе.

Актер Крис Хемсворт вместе с семьей вернулся в Австралию – он объяснял свое решение тем, что семье было некомфортно в стремительном ритме калифорнийской жизни.

В проданном Джоли доме в Лос-Анджелесе до этого проживал режиссер Сесил Б. Де Милль. Актриса стала владелицей поместья в 2017 году, заплатив 24,5 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что сделка по продаже особняка Джоли состоялась в сентябре – дом за 24,75 миллиона долларов приобрела певица Мадонна. Она заинтересовалась недвижимостью еще в августе и организовала ее осмотр по видеосвязи, поскольку находилась за пределами города.

Помимо главного дома с шестью спальнями и десятью ванными комнатами, на территории площадью около 2 акров расположены гостевой дом, домик у бассейна с тренажерным залом и чайный домик.