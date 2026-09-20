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20 сентября, 17:16

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Джоли заявила, что секрет ее дружбы с Сальмой Хайек кроется в ощущении тесной связи

Анджелина Джоли раскрыла секрет дружбы с Сальмой Хайек

Фото: AP/Andrew Medichini

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, что секрет ее дружбы с Сальмой Хайек кроется в ощущении тесной связи и откровенности. Ее слова передает People.

Джоли отметила, что рада знакомству на этом этапе жизни. По словам актрисы, они обнаружили, что пережили схожий опыт.

"Я никогда не чувствовала такой тесной связи в жизни. Мы обсуждаем разные вещи, и потом начинаем плакать. Но мы плачем из-за того, что нас это тронуло, а не потому, что довели друг друга до слез", – сказала она.

Актриса также призналась, что может откровенно говорить с коллегой, не опасаясь обиды. В свою очередь, Хайек рассказала, что ей нравится образ мышления Джоли, и она чувствует себя в безопасности, зная, что ее понимают. Актриса вспомнила, что они могли кричать друг на друга на съемочной площадке.

Ранее Джоли выставила на продажу свой особняк в Лос-Анджелесе. Это произошло на фоне слухов о том, что актриса может покинуть США из-за недовольства нынешней политикой властей. Еще в 2025 году Джоли заявляла, что любит свою страну, но "не узнает ее".

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