20 сентября, 16:53Город
Доступ к мощам Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя приостановлен
Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков
Доступ верующих к мощам Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя в Москве временно приостановлен. Об этом сообщил председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.
"Он будет возобновлен в ближайшие дни, место (доступа. – Прим. ред.) уточнят позже", – приводит его слова РИА Новости.
Он добавил, что верующие поклонялись в столичном храме как мощам Дмитрия Донского, так и святителя Спиридона Тримифунтского. Мощи второго святого уже увезли – с 21 сентября по 20 октября им можно будет поклониться в Казахстане.
В конце августа в ходе реставрации Архангельского собора Московского Кремля был обеспечен доступ к останкам Дмитрия Донского. Экспертиза официально подтвердила их подлинность.
Позже частица мощей была направлена в зону СВО. Также отмечалось, что святыня будет совершать крестный ход по боевым подразделениям Донбасса и Новороссии.