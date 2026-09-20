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20 сентября, 16:53

Город

Доступ к мощам Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя приостановлен

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

Доступ верующих к мощам Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя в Москве временно приостановлен. Об этом сообщил председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.

"Он будет возобновлен в ближайшие дни, место (доступа. – Прим. ред.) уточнят позже", – приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что верующие поклонялись в столичном храме как мощам Дмитрия Донского, так и святителя Спиридона Тримифунтского. Мощи второго святого уже увезли – с 21 сентября по 20 октября им можно будет поклониться в Казахстане.

В конце августа в ходе реставрации Архангельского собора Московского Кремля был обеспечен доступ к останкам Дмитрия Донского. Экспертиза официально подтвердила их подлинность.

Позже частица мощей была направлена в зону СВО. Также отмечалось, что святыня будет совершать крестный ход по боевым подразделениям Донбасса и Новороссии.

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