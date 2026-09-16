Ковчег с мощами Дмитрия Донского доставили в группировку "Юг" в зоне СВО

Фото: МАХ/"Минобороны России"

В зоне специальной военной операции бойцы "Южной" группировки войск встретили ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, сообщили в Минобороны России.

К православной святыне смогли прикоснуться военнослужащие штурмовых подразделений. Ковчег также доставили к бойцам, которые уже на следующий день отправятся на выполнение боевой задачи.

На молебен в храм Георгия Победоносца, построенный военнослужащими своими силами на одном из полигонов, позже пришли бойцы, выполнившие боевые задачи. Затем ковчег направили на полигоны группировки, где проходят подготовку штурмовые подразделения. Все, кто хотел, могли лично прикоснуться к святыне и получить освященные на мощах изображения лика князя.

Ковчег после этого доставили в подразделение, завершающее подготовку и убывающее на выполнение боевой задачи. Ключарь Главного храма Вооруженных сил России протоиерей Александр Солдатенков благословил бойцов на победу и пожелал всем вернуться живыми и здоровыми.

Ковчег с мощами ранее был доставлен военнослужащим одного из подразделений группировки войск "Север". Перед военнослужащими отслужили молебен. Возглавил его помощник командира по работе с верующими военнослужащими, военный священник Алексей Бурцев, а сослужил ему помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими, протоиерей Александр Храмов.

