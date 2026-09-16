Более 200 домов в САО приведут в порядок по программе капремонта в этом году

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Более 200 жилых домов приведут в порядок на севере столицы по региональной программе капитального ремонта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В Тимирязевском районе обновят два 25-этажных здания по адресам Дмитровский проезд, дом 20, корпуса 1 и 2. Дома построили в 1989–1990 годах по индивидуальному проекту, они имеют крестообразную форму с угловыми и прямоугольными балконами.

Здесь ремонтируют фасады, крыши, подвалы и инженерные системы. Для отделки стен применяют технологию "мокрый фасад": поверхности расчищают, грунтуют, утепляют минеральной ватой, штукатурят и устанавливают стекловолоконную сетку.

В настоящее время специалисты наносят декоративный штукатурный слой и красят фасады. На них уже установлены кронштейны для кондиционеров, которые дополнят корзинами. В финале обновят входные группы, заменят алюминиевые экраны балконов на металлокассеты, установят новые стеклопакеты в подъездах и отремонтируют отмостку и цоколь.

Самое старое здание, включенное в программу в 2026 году, находится по адресу Дмитровское шоссе, дом 1, корпус 1. Оно же самое протяженное – 10 подъездов. Дом возвели в 1932 году по проекту архитектора Льва Шаповалова. Здание г-образной формы, в его облике прослеживается конструктивизм.

Там восстановят фасад, кровлю, подвал и инженерные коммуникации. Мастера уже расчистили и отремонтировали кирпичную кладку, обработали стены биоцидным составом и вернули фасадам исторический цвет, заменили отливы. В данный момент приводят в порядок входные группы и меняют стеклопакеты, также предстоит восстановить цоколь.

В рамках программы капремонта в жилых домах уже установили более 55 тысяч новых лифтов. В этом году планируется заменить 5,5 тысячи подъемников, при этом 2,9 тысячи из них уже смонтировали. Лидерами по замене станут ЮАО и ЮЗАО – там установят свыше 750 и более 800 лифтов соответственно.