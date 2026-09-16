Мурашко заявил, что россияне едят очень мало овощей и фруктов

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Овощи и фрукты ежедневно употребляют только 60% россиян, что крайне мало. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Он продемонстрировал изображение, на котором прослеживается реальность рациона жителей страны.

"И овощи, фрукты ежедневно 60% (употребляют – Прим. ред.)", – отметил министр.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова рассказала, что злоупотребление алкоголем, курение, а также дефицит овощей и фруктов негативно влияют на продолжительность жизни. Низкая двигательная активность и несбалансированное питание также являются факторами, так как эти привычки способствуют развитию ожирения, которое, в свою очередь, увеличивает риск других заболеваний.

Между тем вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что за последние 15 лет россияне стали меньше употреблять хлеб и начали больше есть белки, овощи и фрукты. Она назвала это положительной тенденцией.

