Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 16:22

Общество
Главная / Новости /

Диетолог Королева: горячие супы, картофель и каши полезны осенью

Диетолог рассказала, какие блюда стоит включить в рацион в холодное время года

Фото: depositphotos/lola19​

В холодное и ветреное время года организм стремится к более горячей и питательной пище, что вполне оправдано, заявила "Радио 1" доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

Она рекомендовала осенью включать в рацион первые блюда, такие как горячие супы. Щи, борщи и наваристые супы будут полезны, если добавить в них немного специй и соли. Это поможет согреть организм и получить все необходимые витамины и минералы, отметила Королева.

Особое внимание эксперт уделила картофелю, который, вопреки распространенным мифам, не только не вредит фигуре, но и укрепляет иммунитет.

"Отличный продукт осени – молодой картофель, который содержит большое количество витамина C, фосфора и калия. Этот овощ вовсе не опасен для фигуры, когда мы используем его в рационе в достаточных количествах, допустим, два-три раза в неделю с добавлением овощей и зелени. В отварном или запеченном виде он вполне будет поддерживать иммунный статус", – пояснила Королева.

Кроме того, она рекомендовала включать в рацион цельнозерновые продукты, такие как каши. Они являются ценным источником клетчатки, питают организм полезными веществами, дают длительное чувство сытости и помогают очищать организм от токсинов. Гречка и овсянка особенно актуальны в холодное время года, добавила эксперт.

Ранее терапевт, врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова рассказала, что приправы, а также овощи и фрукты помогут повысить сопротивляемость иммунитета перед сезоном ОРВИ. По ее словам, чтобы подготовить организм к сезону простуд, необходимо соблюдать здоровый образ жизни. Именно это поможет организму давать отпор вирусам, легче переживать инфекцию и быстро восстанавливаться, ведь "разогнать" иммунитет заранее невозможно.

"Качество жизни": диетолог рассказала, чем опасен бизнес-ланч

Читайте также


обществоеда

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

Как живут семьи с 10 и более детьми в России?

В современных условиях многодетность становится проявлением высокой личной ответственности

Жизнь строится на планировании бюджета, распределении ресурсов и совместном решении задач

Читать
закрыть

Что известно о смерти музыканта "Кукрыниксов" Оганяна?

Тело Оганяна без кисти левой руки обнаружили в одном из прудов Санкт-Петербурга

Читать
закрыть

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика