Диетолог Королева: горячие супы, картофель и каши полезны осенью

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В холодное и ветреное время года организм стремится к более горячей и питательной пище, что вполне оправдано, заявила "Радио 1" доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

Она рекомендовала осенью включать в рацион первые блюда, такие как горячие супы. Щи, борщи и наваристые супы будут полезны, если добавить в них немного специй и соли. Это поможет согреть организм и получить все необходимые витамины и минералы, отметила Королева.

Особое внимание эксперт уделила картофелю, который, вопреки распространенным мифам, не только не вредит фигуре, но и укрепляет иммунитет.

"Отличный продукт осени – молодой картофель, который содержит большое количество витамина C, фосфора и калия. Этот овощ вовсе не опасен для фигуры, когда мы используем его в рационе в достаточных количествах, допустим, два-три раза в неделю с добавлением овощей и зелени. В отварном или запеченном виде он вполне будет поддерживать иммунный статус", – пояснила Королева.

Кроме того, она рекомендовала включать в рацион цельнозерновые продукты, такие как каши. Они являются ценным источником клетчатки, питают организм полезными веществами, дают длительное чувство сытости и помогают очищать организм от токсинов. Гречка и овсянка особенно актуальны в холодное время года, добавила эксперт.

Ранее терапевт, врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова рассказала, что приправы, а также овощи и фрукты помогут повысить сопротивляемость иммунитета перед сезоном ОРВИ. По ее словам, чтобы подготовить организм к сезону простуд, необходимо соблюдать здоровый образ жизни. Именно это поможет организму давать отпор вирусам, легче переживать инфекцию и быстро восстанавливаться, ведь "разогнать" иммунитет заранее невозможно.

