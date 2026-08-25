Зеленский сообщил о получении ракет к Patriot

Фото: ТАСС/Владимир Кутахов

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от Запада небольшое количество ракет к системам ПВО Patriot. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, которые приводят его слова.

При этом Зеленский не уточнил, какое государство поставило ракеты, и не назвал их точное количество.

"Еще немного зашло ракет Patriot, сколько – не могу сказать, но немного, надо больше", – указал он.

Также, по его словам, Украина получила подтверждение будущих поставок нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним. Кроме того, стране были направлены ракеты AIM, которые, как указал украинский лидер, очень важны для Киева.

В конце мая СМИ писали, что Зеленский направил Трампу и членам конгресса США письмо, в котором указал на серьезную нехватку ракет для систем ПВО. Наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны (ПРО). Речь, в частности, шла о ракетах PAC-3 для систем Patriot.

Глава Пентагона Пит Хегсет, в свою очередь, уклонился от ответа на вопрос о возможности увеличения поставок Украине ракет для американских зенитных комплексов Patriot. По его словам, американские власти оказали Киеву всю помощь, на которую были способны.