Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 16:22

Политика

Зеленский сообщил о получении ракет к Patriot

Фото: ТАСС/Владимир Кутахов

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от Запада небольшое количество ракет к системам ПВО Patriot. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, которые приводят его слова.

При этом Зеленский не уточнил, какое государство поставило ракеты, и не назвал их точное количество.

"Еще немного зашло ракет Patriot, сколько – не могу сказать, но немного, надо больше", – указал он.

Также, по его словам, Украина получила подтверждение будущих поставок нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним. Кроме того, стране были направлены ракеты AIM, которые, как указал украинский лидер, очень важны для Киева.

В конце мая СМИ писали, что Зеленский направил Трампу и членам конгресса США письмо, в котором указал на серьезную нехватку ракет для систем ПВО. Наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны (ПРО). Речь, в частности, шла о ракетах PAC-3 для систем Patriot.

Глава Пентагона Пит Хегсет, в свою очередь, уклонился от ответа на вопрос о возможности увеличения поставок Украине ракет для американских зенитных комплексов Patriot. По его словам, американские власти оказали Киеву всю помощь, на которую были способны.

Читайте также


политика

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

Как живут семьи с 10 и более детьми в России?

В современных условиях многодетность становится проявлением высокой личной ответственности

Жизнь строится на планировании бюджета, распределении ресурсов и совместном решении задач

Читать
закрыть

Что известно о смерти музыканта "Кукрыниксов" Оганяна?

Тело Оганяна без кисти левой руки обнаружили в одном из прудов Санкт-Петербурга

Читать
закрыть

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика