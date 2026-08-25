Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Советник президента России Антон Кобяков в преддверии Восточного экономического форума рассказал в интервью ТАСС, что российские военные, начав спецоперацию 24 февраля 2022 года, опередили на две недели планировавшееся вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию РФ.

По словам Кобякова, в документах, найденных в начале спецоперации в брошенном штабе одной из бригад территориальной обороны ВСУ, указывался конкретный срок вторжения – 8 марта 2022 года.

"Мы их опередили на две недели. Символически – нам хотели преподнести войну в "подарок" на женский праздник. А вместо этого они получили, благодаря прозорливости российского руководства – "черную метку" нашего, прежде общего, военного праздника", – подчеркнул советник президента РФ.

Он также напомнил слова главы государства, который ранее заявлял, что в истории России 22 июня больше никогда не повторится. Кроме того, Кобяков заявил, что Запад лишь "маскировался под сторонника Минских соглашений", а его реальной целью была подготовка Украины к войне.

В связи с этим советник президента назвал абсолютно верным решение об учреждении Восточного экономического форума, принятое в 2015 году. По его словам, тогда Запад еще не достал "санкционную дубину", и, несмотря на противоречия с РФ по Крыму и Донбассу, не было ощущения безвозвратности происходящего.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задачи спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, а также устранению угроз, исходящих с украинской территории, остаются актуальными.

Дипломат, обосновывая свои слова, перечислила различные преступления киевского режима против мирного населения России. Также она указала на действия киевского режима, направленные на оправдание нацизма, и факты гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

