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25 августа, 16:37

Шоу-бизнес

Say Agency опровергло перенос концертов Канье Уэста в Москву или Екатеринбург

Фото: ТАСС/AP Photo/Michael R. Sisak

Концерты американского рэпера Канье Уэста не перенесут в Москву или Екатеринбург: организаторы рассчитывают провести их в Санкт-Петербурге, как и планировалось изначально. Об этом РИА Новости сообщила генеральный директор агентства Say Agency Анна Субчева.

Ранее в СМИ появилась информация, что мероприятие могут провести в столице либо на Урале после того, как "Газпром Арена" заявила о невозможности проведения концерта.

Отвечая на вопрос о поиске альтернативной площадки, Субчева заявила, что в настоящее время решается вопрос с "Газпром Ареной".

Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге запланированы на 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Однако позднее площадка заявила, что не заключала договор аренды с организаторами и не подписывала необходимые документы.

В самом агентстве, комментируя ситуацию, отметили, что концерт не отменен и организаторы пытаются связаться с площадкой, чтобы выяснить причины такого заявления.

Поклонники Канье Уэста пожаловались, что не получили билетов на концерты в Петербурге

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