"Мосбилет" приглашает узнать историю необычного театра "Геликон-опера"

Фото: театр "Геликон-опера"

Театр "Геликон-опера" на Большой Никитской улице хранит непрерывную театральную историю с 1880-х годов. Билеты на его спектакли можно приобрести через сервис "Мосбилет", передает портал мэра и правительства Москвы.

О жизни театра рассказали его художественный руководитель Илья Ильин и заведующая отделом выставочных проектов Анна Грибкова-Тхостова.

Усадьбу в театральное хозяйство превратила княгиня Евгения Шаховская-Глебова-Стрешнева. Она сама выходила на подмостки под псевдонимами, чтобы зрители оценивали игру, а не титул. В 1884–1886 годах княгиня заказала проекты перестройки здания разным архитекторам, включая Александра Резанова, Константина Терского и Федора Кольбе, а затем соединила все предложения в одно итоговое решение.

По словам Грибковой-Тхостовой, княгиня любила экспериментировать и находить нестандартные решения. Этот уникальный дух сохраняется в здании и сейчас.

Главный театр княгиня построила в прилегающем крыле усадьбы, которое в настоящее время является зданием Театра Маяковского. Автором проекта фасада в псевдорусском стиле стал Федор Шехтель, а возводилась постройка под руководством Константина Терского.

После революции усадьбу от национализации спас нарком просвещения Анатолий Луначарский. Там начал работать Камерный театр Александра Таирова, позже показывали фильмы Сергея Эйзенштейна и Дзиги Вертова. Также некоторое время особняк занимал Центральный дом медицинского работника, где действовали симфонический оркестр и оперная студия, исполняли песни барды.

В 1990 году в этих стенах начал деятельность театр, ставший "Геликон-оперой". Сегодня залы усадьбы носят имена Игоря Стравинского, княгини Шаховской, Бориса Покровского, Елены Образцовой и других важных деятелей. После реставрации стены, выходящие в Калашный переулок, были разобраны и собраны заново, во дворе возвели зал "Стравинский".

Отдел выставочных проектов готовит к каждому спектаклю специальную экспозицию. К показам "Князя Игоря" пригласили художников Студии военных художников имени М. Б. Грекова. Их работы очень точно передают атмосферу происходящего на сцене.

Ильин, пришедший в театр 33 года назад артистом хора, рассказал, что зрители интересуются операми прошлого, так как в них есть вечные истории. Музыка повествует о любви, страсти или смерти – это то, что всегда остается в мире.

В "Геликон-опере" для передачи настроения применяют метод "застольного периода": до выхода на сцену режиссер и артисты вместе разбирают партитуру. Они подробно разбираются в том, о чем поют герои.

37-й сезон театра стартовал 18 августа. 26 сентября состоится премьера спектакля "Шостакович-сказки", который был создан вместе с Московским театром кукол. 25 ноября зрители увидят оперу Винченцо Беллини "Норма" в постановке Дмитрия Бертмана.

В декабре отметят 30-летие спектакля "Кармен". А 31 декабря покажут премьеру "Новогодний бал княгини Шаховской", билеты на которую уже раскуплены. После Нового года юных гостей ждет обновленная сказка "Новый год в Лукоморье".

Ранее в столице открылся театральный сезон. Спектакли уже показывают 20 театров. Также после летнего отдыха входят в режим и концертные организации города, которые собираются провести порядка 1,8 тысячи мероприятий.

