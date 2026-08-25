Apple представила чипы M6 и M5 Ultra для роста производительности

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Корпорация Apple представила новый чип M6 в новом Mac mini и M5 Ultra в новом Mac Studio. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Apple заявили, что новые чипы обеспечивают "выдающийся скачок" в производительности и возможностях искусственного интеллекта (ИИ).

В частности, M6, созданный по 2-нанометровому техпроцессу, позиционируется как первый передовой чип такого уровня. Он предназначен для рабочих процессов обычных пользователей, работы студентов, разработчиков, энтузиастов ИИ и предприятий.

M5 Ultra, в свою очередь, назван самым мощным чипом Apple за всю историю. Он ориентирован на профессионалов, которым требуется максимальная производительность: ускорение сложного 3D-рендеринга, обработка визуальных эффектов и проведение научного анализа.

Ранее компания Samsung Electronics представила складные смартфоны линейки Galaxy Z. В серию вошли модели Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8. При этом самым тонким складным смартфоном в истории линейки стал флагман Galaxy Z Fold8 Ultra.