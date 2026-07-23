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23 июля, 15:14

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Hi-Tech Mail: сверхтонкий iPhone Air подешевел в России до 60 тысяч рублей

В России упала цена на сверхтонкий iPhone Air

Фото: apple.com

Цена сверхтонкого iPhone Air упала в России более чем на 20% с начала года. Устройство продают в магазинах за сумму от 60 тысяч рублей. Об этом сообщил Hi-Tech Mail.

Уточняется, что смартфон с накопителем на 256 Гб в небольших торговых точках можно купить за 60–65 тысяч рублей. При этом в крупных сетях и на маркетплейсах стоимость телефона равняется 70–74 тысячам рублей.

В начале 2026 года цена iPhone Air составляла не менее 80 тысяч рублей, а в мае его продавали по стоимости не ниже 70 тысяч.

iPhone Air был впервые представлен в сентябре 2025 года. Этот телефон с титановой рамкой имеет корпус толщиной 5,6 миллиметра, процессор Apple A19 Pro и 6,5-дюймовый OLED-дисплей. Устройство также обладает 12 Гб оперативной памяти.

При этом, по сравнению с другими моделями iPhone, Air имеет слабый аккумулятор и одну основную камеру. В телефоне также нет стереодинамиков.

Ранее стало известно, что компания Apple презентует как минимум пять новых моделей iPhone в ближайший год. Утверждалось, что корпорация намерена показать больше моделей "складных девайсов". Apple уже сообщила поставщикам, что нужно будет создать около 10 миллионов складных iPhone в 2026 году.

Apple повысила цены на свои устройства на 100–500 долларов

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