Bloomberg: Apple откажется от разработки Mac Pro в пользу Mac Studio

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Компания Apple прекращает разработку новых поколений компьютеров Mac Pro и готовит масштабное обновление линейки iPad, а также выпуск новой версии Mac Studio. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на журналиста Bloomberg Марка Гурмана.

По его словам, корпорация ранее разрабатывала высокопроизводительные процессоры M2 Extreme и M3 Extreme, которые должны были стать основой для будущих Mac Pro. Эти чипы предполагали вдвое больше вычислительных и графических ядер по сравнению с моделями серии Ultra. Однако оба проекта закрыли из-за высокой стоимости разработки и производства, а также неопределенного спроса на дорогие рабочие станции.

Вместе с процессорами компания отказалась от выпуска двух прототипов Mac Pro с внутренними обозначениями J170 и J190. Первая модель должна была использовать процессор Intel, несмотря на переход Apple на собственную архитектуру. Вторая разрабатывалась с чипом M3 Ultra и могла дебютировать одновременно с Mac Studio в начале 2025 года. Обе разработки отменены.

Последняя версия Mac Pro на базе M2 Ultra, выпущенная в 2023 году, предлагала схожую с Mac Studio производительность, но стоила почти вдвое дороже. По мнению Гурмана, Apple не планирует возвращаться к развитию этой линейки в обозримом будущем. Вместо этого осенью 2026-го компания может представить обновленный Mac Studio с процессором M5 Ultra.

Параллельно Apple готовит обновление планшетов. В материале утверждается, что до конца текущего года ожидается выход нового iPad mini. В 2027 году компания обновит базовый iPad, iPad Air и iPad Pro.

Ранее СМИ сообщали, что новый iPad mini получит 8,4-дюймовый OLED-дисплей, частота обновлений которого не превысит 60 герц (Гц). Планшет будет оснащен гибридной панелью с подложкой из низкотемпературного поликристаллического кремния (LTPS), которая не поддерживает динамическое изменение частоты обновления до 120 Гц и работает с фиксированным показателем.

Подтверждение этих сведений может вызвать разочарование у некоторых поклонников iPad mini, рассчитывавших на появление дисплея с более высокой частотой обновления после перехода на OLED-технологию.