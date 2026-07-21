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21 июля, 03:57

Политика

МВФ выделил Украине 690 млн долларов в рамках новой программы кредитной поддержки

Фото: depositphotos/mariakarabella

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Украине транша в размере 690 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Такое решение было принято по итогам первого обзора четырехлетней программы кредитной поддержки, общий объем которой составляет 8,1 миллиарда долларов.

Новый транш доводит совокупный объем выплат Киеву до примерно 2,2 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Евросоюз обсуждает выделение Украине около 45 миллиардов евро. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, уже согласованный кредит ЕС в 90 миллиардов евро покрывает две трети потребностей киевского режима на 2026 и 2027 годы.

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