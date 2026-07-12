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12 июля, 16:13

Политика

Ряд стран НАТО отказался финансировать военную помощь Киеву

Фото: depositphotos/pressmaster​

Несколько стран НАТО не намерены участвовать в финансировании военной поддержки Украины. Об этом президент Словакии Петер Пеллегрини заявил в интервью программе "В политике" телеканала TA-3.

По его словам, Словакия подтвердила свою позицию об отказе поставлять Киеву вооружение и выделять средства на дальнейшее военное финансирование. Пеллегрини также сообщил, что аналогичную позицию заняла Венгрия. По его словам, премьер-министр страны Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не будет предоставлять Украине ни военную помощь, ни финансовые средства.

Президент Словакии добавил, что против участия в пакете помощи, который оценивается в 70 миллиардов евро, на саммите также выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, подобную позицию заняли и другие главы правительств.

"Поэтому Словакия в своей позиции по вопросу предоставления военной помощи Украине не была в одиночестве", – отметил Пеллегрини.

Он также выразил сожаление, что страны Евросоюза до сих пор не смогли согласовать кандидатуру посредника для переговоров с Россией по урегулированию конфликта. По его словам, на саммите стран НАТО в Анкаре основное внимание было уделено вопросам военной поддержки Украины, тогда как теме дипломатического урегулирования уделили значительно меньше времени.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что саммит НАТО, который состоялся 7–8 июля, стал для Зеленского унизительным. По ее словам, Альянс проигнорировал запросы Киева на поставки вооружений, а украинского лидера даже не пригласили на пленарное заседание, предоставив только краткое слово на форуме оборонных индустрий.

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