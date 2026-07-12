12 июля, 14:51Транспорт
В аэропорту Жуковский вновь введены ограничения на работу
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Аэропорт Жуковский вновь ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее аэропорт временно отправлял и принимал рейсы по согласованию с соответствующими органами. Однако позже эти ограничения сняли.
При этом в аэропортах Внуково и Домодедово ограничительные меры продолжают действовать. Сейчас авиагавани работают по согласованию с соответствующими органами.