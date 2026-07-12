Собянин: ПВО уничтожили около 300 БПЛА, летевших на Московский регион за сутки

12 июля, 17:44Мэр Москвы
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
За последние сутки в сторону Московского региона было запущено около 300 вражеских беспилотников, большая часть из которых была нейтрализована на дальних подступах. Об этом сообщил в МАХ Сергей Собянин.
Непосредственно на подлете к Москве были уничтожены 45 беспилотников. Атака БПЛА на столицу продолжается с ночи 10 июля.
На фоне беспилотной угрозы аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами.
Ранее в этих авиагаванях уже действовали ограничения на прием и выпуск судов. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании.
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