Мэр Энергодара опроверг информацию об эвакуации города

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ВСУ при помощи БПЛА распространяли ложную информацию о якобы эвакуации Энергодара в Запорожской области. Они намеревались создать панику и нанести удар по гражданским, заявил глава администрации города Максим Пухов в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью украинские формирования совершили очередную провокацию: с помощью дрона транслировалась ложная информация о якобы объявленной эвакуации из города с 1 июля", – указал он.

По словам главы города, эвакуация не проводится, а все власти и службы работают в штатном режиме. Пухов рассказал, что ВСУ хотели вывести мирных жителей на трассы в определенное время и нанести удары по ним.

"При любых реальных изменениях ситуация будет доведена через официальные каналы заблаговременно", – написал он.

Ранее ВСУ ударили по району железнодорожного вокзала и жилому массиву города – спутника Запорожской АЭС Энергодара. В результате пострадали четыре человека и еще один скончался. Состояние одного из раненых оценивалось как тяжелое.

