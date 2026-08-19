Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец задержан в Хорватии

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Гражданин Украины, предположительно участвовавший в подрыве "Северных потоков", задержан в Хорватии. Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ.

В ведомстве указали, что речь идет о гражданине Украины Владимире З. На основании европейского ордена на арест Федеральная прокуратура Германии инициировала его задержание в Пуле.

В операции также участвовали силы местного полицейского управления. Координировало действия генеральное полицейское управление Загреба.

Задержанный подозревается в совершении взрыва в составе группы лиц, диверсии и разрушении сооружений. Согласно данным следователей, мужчина – профессиональный водолаз. Утверждается, что он входил в круг лиц, которые установили взрывчатку на трубопроводах у острова Борнхольм в Балтийском море.

В ведомстве также вновь озвучили версию, согласно которой диверсанты доставили взрывчатку к "Северным потокам", арендовав по поддельным документам у одной из германских фирм парусную яхту.

Ожидается, что украинца передадут немецкой стороне, после чего он предстанет перед следственным судьей.

"Северные потоки" были подорваны в 2022 году, из-за чего поставки газа остановились. Через два года, в 2024 году, Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест, предположительно, причастного к теракту инструктора по дайвингу. Позже были установлены личности еще двух подозреваемых по делу.

В 2025 году в Италии был задержан украинец, который, предположительно, возглавлял группу по подрыву, а в 2026-м ему предъявили обвинение. В частности, ему вменяют атаку на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что, согласно версии следствия, можно охарактеризовать как военное преступление.

Кроме того, обвинение в совершении военного преступления было предъявлено украинцу Сергею Кузнецову. Однако его защита утверждает, что обвинительное заключение содержит "лишь гипотезу обвинения и не более того".

