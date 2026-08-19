Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 12:23

Политика

Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец задержан в Хорватии

Фото: 123RF.com/robson309

Гражданин Украины, предположительно участвовавший в подрыве "Северных потоков", задержан в Хорватии. Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ.

В ведомстве указали, что речь идет о гражданине Украины Владимире З. На основании европейского ордена на арест Федеральная прокуратура Германии инициировала его задержание в Пуле.

В операции также участвовали силы местного полицейского управления. Координировало действия генеральное полицейское управление Загреба.

Задержанный подозревается в совершении взрыва в составе группы лиц, диверсии и разрушении сооружений. Согласно данным следователей, мужчина – профессиональный водолаз. Утверждается, что он входил в круг лиц, которые установили взрывчатку на трубопроводах у острова Борнхольм в Балтийском море.

В ведомстве также вновь озвучили версию, согласно которой диверсанты доставили взрывчатку к "Северным потокам", арендовав по поддельным документам у одной из германских фирм парусную яхту.

Ожидается, что украинца передадут немецкой стороне, после чего он предстанет перед следственным судьей.

"Северные потоки" были подорваны в 2022 году, из-за чего поставки газа остановились. Через два года, в 2024 году, Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест, предположительно, причастного к теракту инструктора по дайвингу. Позже были установлены личности еще двух подозреваемых по делу.

В 2025 году в Италии был задержан украинец, который, предположительно, возглавлял группу по подрыву, а в 2026-м ему предъявили обвинение. В частности, ему вменяют атаку на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что, согласно версии следствия, можно охарактеризовать как военное преступление.

Кроме того, обвинение в совершении военного преступления было предъявлено украинцу Сергею Кузнецову. Однако его защита утверждает, что обвинительное заключение содержит "лишь гипотезу обвинения и не более того".

Читайте также


политикапроисшествияза рубежом

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика