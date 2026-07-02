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02 июля, 11:39

Политика

Генпрокуратура ФРГ подтвердила обвинения против украинца по делу о подрыве "Севпотоков"

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Генпрокуратура ФРГ подтвердила обвинения против украинца Сергея К., подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

"Есть достаточно оснований подозревать его как соучастника военного преступления в нападении на гражданские объекты, осуществлении взрыва с применением взрывчатых веществ, разрушении строительных объектов, а также в нарушении работы общественных предприятий", – говорится в документе.

По данным Генпрокуратуры, Сергей К. в 2022 году служил офицером в армии Украины. В ведомстве уверены, что "он и другие украинские военнослужащие по поручению госструктур на Украине занимались разработкой плана по разрушению газопроводов". Целью было недопущение того, чтобы Россия получала доходы от торговли газом.

ГП также придерживается версии СМИ о том, что для доставки взрывчатки к "Севпотокам" диверсионная группа использовала парусную яхту, арендованную по поддельным документам.

Накануне Генпрокуратура Германии предъявила обвинения подозреваемому. Его обвинили в атаке на гражданскую энергоинфраструктуру, которую, по версии следствия, можно классифицировать как военное преступление.

"Северные потоки" взорвали в 2022 году, после чего поставки газа были остановлены. В 2024-м Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест предположительно причастного к теракту инструктора по дайвингу. Позднее были установлены личности еще двух подозреваемых.

В 2025 году в Италии задержали украинца, который мог возглавлять группу по подрыву. В свою очередь, Владимир Путин уточнил, что одна из ниток газопровода осталась работоспособной, однако она находится под американскими санкциями.

Новости мира: подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец был в Италии на отдыхе

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