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15 июня, 14:55

Политика

Оператор "Северного потока – 2" оспорил решение Евросоюза об отказе от газа РФ

Фото: ТАСС/ЕРА/HANNIBAL HANSCHKE

Оператор газопровода "Северный поток – 2" швейцарская компания Nord Stream 2 AG оспорила решение Евросоюза о поэтапном отказе от импорта российского газа. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на данные в картотеке суда ЕС.

Компания потребовала полностью отменить регламент, предполагающий отказ от импорта российского природного газа и подготовку к прекращению поставок российской нефти. В качестве альтернативы также была предложена отмена некоторых отдельных пунктов документа.

В Nord Stream подчеркнули, что Евросоюз утвердил данный регламент с нарушением надлежащей правовой базы. Также были нарушены принцип пропорциональности, права на собственность, свободы предпринимательской деятельности и равного обращения.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что корабли Евросоюза смогут задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море. Операция IRINI изменила правила применения силы – корабли миссии получили право на бортовой досмотр судов "теневого флота".

До нововведений мандат IRINI включал только мониторинг соблюдения эмбарго на поставки оружия в Ливию и сбор информации о незаконном экспорте нефти.

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