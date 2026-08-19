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19 августа, 11:35

Политика

Более 1,5 млн россиян выразили желание проголосовать онлайн на выборах в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 1,5 миллиона россиян подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ЦИК.

"Для участия в дистанционном электронном голосовании заявления уже подали 1 572 100 избирателей", – передает ее слова РИА Новости.

Глава ЦИК отметила, что также продолжается прием заявлений на участие в "Мобильном избирателе" – механизме голосования по месту нахождения, когда избиратель открепляется от своего участка по месту регистрации. По ее словам, на данный момент подано 375 813 таких заявлений.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Граждане смогут отдать голос как на участке, так и дистанционно.

Тестирование системы онлайн-голосования состоится в Москве 28 августа. Жителям столицы предстоит ответить на актуальный вопрос городской повестки.

Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября

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