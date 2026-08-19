Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за обнаружения БПЛА. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Движения нет на участке трассы с 271-го по 275-й километр в обе стороны. Кроме того, временно закрыта улица Чернореченская от поселка Водоканал до развилки в районе Верхнесадового и ограничено движение по дороге Штурмовое – Хмельницое.

"Там обнаружены несколько вражеских БПЛА. Если кому-то необходимо попасть в Инкерман, то используйте альтернативный объезд через Лабораторное шоссе. Со стороны Симферополя проезд в город через Инкерман", – указал Развожаев и призвал жителей заранее планировать свой маршрут.

Движение откроется, когда спецслужбы выполнят свою работу. Информацию разместят в официальном канале "Транспорт Севастополя" в MAX.

В ночь на 19 августа российские силы ПВО сбили над регионами страны 453 вражеских БПЛА. Перехват осуществлялся с 20:00 18 августа до 08:00 19-го числа.

В частности, дроны самолетного типа уничтожили над Рязанской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Белгородской, Ростовской, Самарской, Орловской, Курской, Липецкой, Воронежской, Ярославской, Тульской, Владимирской, Вологодской, Саратовской, Нижегородской и Ульяновской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Башкирией, а также над акваторией Черного моря.