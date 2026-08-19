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19 августа, 11:13

Культура

Более 420 столичных библиотек и культурных центров проведут день открытых дверей

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Более 420 библиотек и культурных центров в разных округах Москвы 22 августа проведут акцию "Единый день открытых дверей". Посетителей познакомят с возможностями и работой учреждений, их познавательными кружками, творческими и спортивными секциями, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Культурные площадки организуют порядка 2,5 тысячи мероприятий. Среди них танцевальные и художественные занятия, уроки актерского мастерства. Также запланированы спектакли по мотивам сказок, краеведческие лекции, экскурсии, кинопоказы, квесты", – отметила Сергунина.

В библиотеке № 180 имени Н. Ф. Федорова пройдут мастер-классы по лепке из глины и акробатике, в библиотеке № 76 имени М. Ю. Лермонтова расскажут об истории отечественной поэзии, а в библиотеке № 91 имени Э. Л. Войнич – о тонкостях работы актеров дубляжа.

В библиотеке № 2 имени Ю. В. Трифонова организуют лекцию "Война 1941–1945 годов глазами художников". В библиотеке № 243 посетителей ждет квест "Сквозь огонь и время", знакомящий с подвигами защитников Родины.

В культурном центре "Меридиан" состоятся занятия по баскетболу и робототехнике, в культурном центре "Лидер" предложат узнать основы мультипликации и попробовать себя в роли дизайнера.

В культурном центре "Москвич" покажут спектакль "Сказка о царе Салтане", а в библиотеке № 93 имени А. А. Блока можно будет увидеть советские мультфильмы.

Дом Гоголя приглашает на прогулку, посвященную истории старинной московской усадьбы, в которой сейчас расположились мемориальный музей и научная библиотека.

На концерте в библиотеке № 100 прозвучат русские романсы и арии. Для гостей библиотеки № 186 имени С. А. Есенина подготовили музыкально-поэтическую программу.

В нотно-музыкальной библиотеке № 17 имени П. И. Юргенсона проведут интеллектуальную игру "Культурный код" о традиционных промыслах нашей страны. В библиотеке № 175 на встрече литературного клуба обсудят сказки народов мира.

Расписание мероприятий опубликовано на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров. На некоторые из них необходима предварительная регистрация через сервис "Мосбилет".

Ранее стало известно, что в Гостином Дворе осенью 2026 года состоится Московская международная книжная ярмарка. Ежегодно в ней участвуют сотни издательств и книготорговых предприятий. В этом году в программу ярмарки войдут сотни мероприятий, включая презентации книг и мастер-классы.

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