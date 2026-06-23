"Мосбилет" приглашает в научно-просветительский центр Музея Михаила Булгакова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

15 мая исполнилось 135 лет со дня рождения Михаила Булгакова. К этой дате Научно-просветительский центр Музея М. А. Булгакова напоминает о возможностях своего мультиформатного пространства, расположенного в Большом Афанасьевском переулке (дом 35/37, строение 4). Сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Центр объединяет читальный зал, лекторий, коворкинг и кафе. Его главный актив – фонд рукописных документов, позволяющий исследователям работать с архивами ведущих булгаковедов. Здесь можно получить консультацию специалиста при подготовке работ любого уровня: от школьного реферата до кандидатской диссертации.

В центре регулярно проходят лекции, паблик-токи и открытые интервью с филологами, переводчиками, художниками и редакторами. Также действует музыкальная гостиная, где просветительские мероприятия совмещают с перформансами.

Основой центра является мемориальный кабинет литературоведа Мариэтты Чудаковой (1937–2021). Доктор филологических наук и профессор, она считается одной из основоположниц научного булгаковедения. Ее интерес к литературе советского времени сформировался еще в школе. В 1959 году она окончила филфак МГУ, где познакомилась с мужем Александром Чудаковым, исследователем творчества Чехова.

Будучи сотрудницей отдела рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, Чудакова выполнила научно-техническое описание личного архива Булгакова. Эта работа легла в основу ее монографии "Жизнеописание Михаила Булгакова" (1988). В 1960–1970-е годы сведения о писателе были фрагментарны, поэтому исследовательница восстанавливала факты биографии, круг общения и творческую историю произведений, в том числе через личное общение с его современниками. Она поддерживала теплые отношения с первой женой Булгакова Татьяной Лаппой и помогала ей с публикацией воспоминаний.

Архив Чудаковой в центре систематизирован по тематическому принципу. Каждая папка содержит генетически связанные документы: печатные издания, вырезки с пометами, авторефераты, рукописи, а также переписку с филологами (Юрием Лотманом, Зарой Минц, Михаилом Гаспаровым) и писателями (Вениамином Кавериным, Виктором Шкловским, Леонидом Пантелеевым). В кабинете воссоздана рабочая обстановка исследовательницы: письменный стол, личная библиотека, фотографии и аудиозаписи.

Помимо архива Чудаковой, в фонде хранятся материалы филолога Александра Нинова (организатора первых международных булгаковских чтений), Девлета Гиреева (исследователя кавказского периода жизни писателя) и Бориса Мягкова (изучавшего литературную топографию и родословную Булгакова). Документы, прошедшие научно-техническую обработку, доступны для изучения.

В музее отмечают, что фонды продолжают пополняться, а исследователи ежегодно находят новые письма и уточняют биографические данные, что делает центр площадкой для формирования актуальных знаний о писателе.

Также "Мосбилет" приглашает в Музей обороны Москвы на выставки о событиях 1941 года. Посетители смогут увидеть предметы и лица, которые позволяют прожить события Великой Отечественной войны. История там преподносится через реальные предметы участников тех событий.